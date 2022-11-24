МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слабо опускаются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новости о потолке цен на российскую нефть и на ситуацию с коронавирусом в Китае. Песков назвал планы по потолку цен на нефть "решением ради решения"

По состоянию на 19.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63%, до 84,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 77,8 доллара.

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу. До этого сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Кроме того, трейдеры обращают внимание на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в среду было выявлено 31 656 новых случаев заражения, что, по данным Госкомитета по делам здравоохранения, является наивысшим показателем с начала пандемии. Статистика подогревает опасения инвесторов по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений, которые негативно повлияют на китайскую экономику, что приведет к снижению спроса на нефть.

"Статичные цены (на нефть — ред.) в целом просто не сработают", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya), комментируя план ЕС по ограничению цены на российское "черное золото".