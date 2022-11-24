Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" идут в обычном режиме, сообщил оператор
МЕРО: поставки нефти из России в Чехию по трубопроводу "Дружба" идут в обычном режиме
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ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" проходят в обычном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь чешской фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова.
"Могу подтвердить, что поставки нефти из России в Чехию проходят в стандартном режиме", — сказала она.
Ранее братиславский телеканал ТА3 сообщил, что из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию.
В свою очередь, источник РИА Новости в энергоотрасли сообщил о том, что поставки нефти в Словакию должны быть возобновлены в течение ближайших часов.
https://1prime.ru/oil/20221124/838945396.html
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