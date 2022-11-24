ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" проходят в обычном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь чешской фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. "Укртранснафта" готовится возобновить прокачку по "Дружбе"

"Могу подтвердить, что поставки нефти из России в Чехию проходят в стандартном режиме", — сказала она.

Ранее братиславский телеканал ТА3 сообщил, что из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию.

В свою очередь, источник РИА Новости в энергоотрасли сообщил о том, что поставки нефти в Словакию должны быть возобновлены в течение ближайших часов.