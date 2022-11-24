ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти из России в Словакию через Украину в четверг вечером возобновилась, заявила пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" идут в обычном режиме, сообщил оператор

"В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию. Проблемы с подачей электроэнергии, вызвавшие короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены", — отметила Путцова.