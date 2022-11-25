МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на новости о том, что ЕС до конца дня продолжит обсуждать потолок цен на российское "черное золото", однако рост котировок сдерживают коронавирусные ограничения в Китае, следует из комментариев эксперта.

По состоянию на 18.26 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,08%, до 85,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 78,19 доллара.

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что дипломаты стран ЕС намерены встретиться, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть РФ. Отмечалось, что дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности до конца дня. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Кроме того, рынки обращают внимание на коронавирусную политику Китая, где в среду было выявлено 31 656 новых случаев заражения COVID-19 — максимальный суточный показатель с начала пандемии. Для борьбы с коронавирусом власти Китая принимают жесткие карантинные меры. Так, ранее в пятницу в одном из самых густонаселенных районов Пекина было приостановлено предоставление услуг, не связанных с обеспечением средств к существованию людей, а районные власти заявили о необходимости дальнейшего сокращения "социальной активности" в районе.

Коронавирусные ограничения негативно влияют на экономическую активность в КНР и, как следствие, приводят к снижению спроса на "черное золото" — за неделю обе марки дешевеют примерно на 2,5%, а с начала ноября — приблизительно на 10%.

"Похоже, что в крупных китайских городах в ответ на рекордную заболеваемость вводятся локдауны, которые снова окажут сильное давление на экономическую активность и, в свою очередь, на спрос (на нефть — ред.)", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).