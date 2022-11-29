МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 2%, рынки реагируют на обсуждения в СМИ того, что альянс ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. "Нефтяной переворот" по-китайски

По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,34%, до 85,85 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 79,23 доллара.

Трейдеры также ждут запланированное на воскресенье, 4 декабря, заседание ОПЕК+. Инвесторы оценивают, какие меры может принять альянс на фоне рисков спроса и предложения, в том числе на фоне ситуации в Китае и обсуждений ЕС по поводу потолка цен на российскую нефть.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.

"Структура рынка, по-видимому, оправдывает более глубокое сокращение добычи ОПЕК+. Та же динамика, по поводу которой ОПЕК высказывала опасения почти два месяца назад, и теперь видна на форвардной кривой", — цитирует агентство Блумберг команду аналитиков RBC Capital Markets, включая Хелиму Крофт (Helima Croft).