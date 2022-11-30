МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия сможет зарабатывать на продаже своей нефти, если Евросоюз введет потолок цены на нее на уровне 62 долларов за баррель, заявил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. В США рассказали о страшных последствиях провала "потолка цен" на нефть

"62 доллара — это достаточно близко к текущим ценам, так что да, Россия может зарабатывать деньги при этом уровне стоимости", — прокомментировал Смит.

Ранее в среду источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что Европа, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его. Предложением Варшавы был лимит в 30 долларов.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что себестоимость российской нефти составляет не менее 40 долларов за баррель. При этом, по данным Минфина РФ, средняя цена Urals за период с 15 октября по 14 ноября составила 71,1 доллара за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.