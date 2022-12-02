ДОХА, 2 дек — ПРАЙМ. Резкое падение экспорта нефти из Саудовской Аравии в Китай и США в ноябре возможно из-за снижения экономической активности в этих странах, заявил РИА Новости профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи для аспирантов Лоран Ламбер. Число нефтегазовых буровых установок в мире за ноябрь снизилось

Ранее агентство Блумберг сообщило, что объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай в ноябре резко сократился по сравнению с прошлым месяцем, судя по анализу данных трекинга морских судов. По сравнению с октябрем он снизился на 304 баррелей в сутки — до 83 тысяч баррелей.

"Такая динамика резкого снижения объема экспорта из королевства действительно редка, но не является невозможной. Поскольку сведения основаны на отслеживании танкеров, я думаю, что это надежный источник информации", — сказал эксперт.

По его мнению, снижение объема экспорта из Саудовской Аравии могло случиться в связи с множеством факторов, в частности со снижением экономической активности в странах.

"Некоторые из них связаны с ожиданием сокращения экономической и промышленной активности в Китае из-за карантинных ограничений, а в США — из-за возможности глобальной рецессии. Одни специалисты утверждают, что высокие цены на нефть убили спрос, негативно повлияв на сферу энергетики и общую инфляцию. Другие скажут, что COVID-19 и глобальная геополитика очень разрушительно влияют на мировую экономику. Я твердо убежден, что все эти факторы сыграли свою роль в новом падении экспорта нефти из КСА и некоторых других стран", — заключил Ламбер.