МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель не делает эти ограничения катастрофическими, так как средняя стоимость этого сырья из РФ в последние пять лет была немногим выше, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

Ранее в пятницу чешское председательство в Совете стран ЕС официально подтвердило, что постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ. Уровень, на котором планируется установить предельную цену — 60 долларов за баррель.

"60 долларов за баррель — компромиссная цифра, которой европейская дипломатия покрывает свои публичные жесткие обещания… Да и сама средняя стоимость на нефть из РФ за последние 5 лет — около 65 долларов за баррель, что не делает ситуацию сколько-либо катастрофической", — сказал Канищев.

Кроме того, потолок все равно будет "дырявым", добавил эксперт, напомнив, что США уже приняли меры, которые позволят в некоторых случаях обходить свое же ограничение. Например, американские лица смогут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, купленной выше потолка, если обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию от минфина. Также потолок цены не будет применяться в случае существенной переработки нефти за пределами РФ.

"Поэтому… ограничение будет введено, но приведет оно только к росту стоимости нефти для конечного потребителя, а не к декларируемой цели — сокращению доходов РФ", — заключил Канищев.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавлял, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.