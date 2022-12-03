БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть предусматривает переходный период, "потолок" не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены, которая загружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года, говорится в распространенном релизе Еврокомиссии. В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов

"Потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023", — указывается в документе.

Страны G7, ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Лимит цен вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку сырой нефти из России, перевозимой танкерами. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.