МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть в долгосрочной перспективе будет иметь отрицательные последствия для Запада, так как заставит игроков во всем мире понять, что нужно уходить от западоцентричных схем страхования и банковских расчетов, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай", доцент МГИМО Иван Тимофеев. "Потолок" цен на российскую нефть вступил в силу

"У введенного порога будут отрицательные последствия для его инициаторов, если рассматривать в долгосрочной перспективе, потому что Россия сдаваться не собирается и ищет различные варианты для дальнейшей работы. Причем чем дальше, тем будет более очевидным становиться для всего мира, что так жить и работать вполне можно, что прежние западоцентричные схемы вполне заменимы. Более того, на всякий случай хорошо бы иметь свои, альтернативные схемы", — пояснил он.

Тимофеев отметил, что ранее России удалось уже ввести систему карт "Мир" как альтернативу западным системам.

"По этому поводу тоже было много скепсиса, однако сейчас система работает", — сказал он. СМИ: ЕС от введения потолка цен на российскую нефть пострадает сильнее всех

По его прогнозу, сейчас незападные игроки также задумаются над тем, чтобы уходить от жесткой привязки к западным системам платежей, транспортным каналам.

"Правда, не нужно думать, что это произойдет одномоментно", — предупредил Тимофеев.

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти.