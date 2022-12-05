МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтяные цены продолжают расти на фоне решения ОПЕК+ оставить добычу без изменений, а также вступления в силу запрета на ввоз российской нефти в Евросоюз (ЕС) и потолка для цен на эту нефть, установленного Большой семеркой. Эксперт назвал последствия потолка цен на нефть для его инициаторов

Около 09.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,51 доллара, или 1,8%, до 87,08 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,40 доллара, или 1,8%, до 81,38 доллара за баррель.

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзные страны, включая Россию, решили придерживаться октябрьского плана: с ноября и до конца 2023 года добыча альянса по-прежнему будет сокращена на 2 млн баррелей в день.

"Это решение… не стало неожиданностью, учитывая неопределенность вокруг влияния запрета на импорт российской нефти в ЕС и ценового потолка Большой семерки", — отметила Анна-Луиза Хиттл из Wood Mackenzie.

"Кроме того, альянс производителей нефти столкнулся с понижательными рисками для котировок ввиду ослабления мирового экономического роста и политики нулевой терпимости к Covid в Китае", — добавила Хиттл.