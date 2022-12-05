Эксперт Эрнст заявил, что потери России от "потолка" цен на нефть будут минимальными
БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть не изменит мировой рынок, потери доходов для России будут минимальными, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.
"Этот потолок цен на (российскую) нефть Urals лишь незначительно повлияет на рынок морской нефти. Это, конечно, не крупная "перестройка мирового рынка", как объявляют некоторые. Я не думаю, что потери в доходах России будут значительными", — сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, ограничения приведут к "игре в музыкальные стулья между пунктами назначения танкеров": часть поставок, которая шла с Ближнего Востока в Азию, будет перенаправлена в Европу, а Россия будет поставлять больше нефти в Азию.
"Любые дополнительные транспортные расходы незначительны и не повлияют на рынок. Единственное, что изменится, так это европейское доминирование на рынке страхования грузов и судов: европейские страховые компании потеряют российский рынок грузоперевозок, и эти страховые контракты будут предлагаться другими странами, такими как Китай или Индия", — считает Эрнст.
Он также отметил, что Россия увеличила свой танкерный флот для экспорта, купив около 100 танкеров, и, вероятно, уже подготовилась к получению финансирования и страхования другими способами, в том числе с помощью собственных страховых продуктов.
"Западные санкции уже активно обходят, в частности, Индия, которая значительно увеличила импорт российской сырой нефти, Индия перерабатывает и переправляет переработанные (нефтяные) продукты в Европу. Эта тенденция будет продолжаться, несмотря на решение Европы о введении эмбарго на все российские нефтепродукты с февраля 2023 года. Индийские нефтепродукты не подпадают под это ограничение. Эти европейские санкции лишь отнимают у Европы переработку большей части нефти, которую она использует", — констатировал эксперт.
По мнению Эрнста, потолок цен является очень "избирательным", поскольку распространяется только на морскую нефть, поступающую в Европу танкерами, а Европа импортирует около 1,4 миллиона тонн сырой нефти в день. При этом некоторые страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Словакия или Австрия, в качестве исключения получают российскую нефть, поставляемую по трубопроводу из России, что составляет 0,3 миллиона тонн в день, добавил эксперт.
"Более того, при предельной цене в 60 долларов за баррель западные страны ничем не рискуют. Она очень близка к рыночной цене и поэтому будет иметь очень незначительный эффект. ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, не ошиблась и объявила, что не будет менять объемы поставок. Доминирует принцип "подождем и посмотрим", — отметил он.
Эксперт считает, что нереальная предельная цена на газ в 275 евро за МВт.ч и потолок цен на нефть являются "символическими мерами, предназначенными для коммуникации", которые в будущем могут быть "усилены, раз они уже существуют".
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://1prime.ru/oil/20221205/839060833.html