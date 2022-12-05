БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть не изменит мировой рынок, потери доходов для России будут минимальными, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. В Индии считают, что потолок цен на российскую нефть не повлияет на страну

"Этот потолок цен на (российскую) нефть Urals лишь незначительно повлияет на рынок морской нефти. Это, конечно, не крупная "перестройка мирового рынка", как объявляют некоторые. Я не думаю, что потери в доходах России будут значительными", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, ограничения приведут к "игре в музыкальные стулья между пунктами назначения танкеров": часть поставок, которая шла с Ближнего Востока в Азию, будет перенаправлена в Европу, а Россия будет поставлять больше нефти в Азию.

"Любые дополнительные транспортные расходы незначительны и не повлияют на рынок. Единственное, что изменится, так это европейское доминирование на рынке страхования грузов и судов: европейские страховые компании потеряют российский рынок грузоперевозок, и эти страховые контракты будут предлагаться другими странами, такими как Китай или Индия", — считает Эрнст.

Он также отметил, что Россия увеличила свой танкерный флот для экспорта, купив около 100 танкеров, и, вероятно, уже подготовилась к получению финансирования и страхования другими способами, в том числе с помощью собственных страховых продуктов.

"Западные санкции уже активно обходят, в частности, Индия, которая значительно увеличила импорт российской сырой нефти, Индия перерабатывает и переправляет переработанные (нефтяные) продукты в Европу. Эта тенденция будет продолжаться, несмотря на решение Европы о введении эмбарго на все российские нефтепродукты с февраля 2023 года. Индийские нефтепродукты не подпадают под это ограничение. Эти европейские санкции лишь отнимают у Европы переработку большей части нефти, которую она использует", — констатировал эксперт.

По мнению Эрнста, потолок цен является очень "избирательным", поскольку распространяется только на морскую нефть, поступающую в Европу танкерами, а Европа импортирует около 1,4 миллиона тонн сырой нефти в день. При этом некоторые страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Словакия или Австрия, в качестве исключения получают российскую нефть, поставляемую по трубопроводу из России, что составляет 0,3 миллиона тонн в день, добавил эксперт.

"Более того, при предельной цене в 60 долларов за баррель западные страны ничем не рискуют. Она очень близка к рыночной цене и поэтому будет иметь очень незначительный эффект. ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, не ошиблась и объявила, что не будет менять объемы поставок. Доминирует принцип "подождем и посмотрим", — отметил он.

Эксперт считает, что нереальная предельная цена на газ в 275 евро за МВт.ч и потолок цен на нефть являются "символическими мерами, предназначенными для коммуникации", которые в будущем могут быть "усилены, раз они уже существуют".

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.