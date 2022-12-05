МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на введение "потолка цен" на российскую нефть и результаты декабрьской встречи ОПЕК+, но ключевым драйвером роста остается смягчение коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Спрос на нефть в Китае определит цену сырья после введения "потолка"

По состоянию на 18.26 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,39%, до 86,76 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,44%, до 81,13 доллара.

Трейдеры оценивают перспективы поставок нефти на фоне вступления в силу западных санкций. Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

В прошедшее воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение оставить текущие параметры нефтяной сделки в силе, что означает продолжение сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ключевым фактором роста цен на нефть является то, что в Китае смягчаются карантинные ограничения. Ранее коронавирусные меры были ослаблены в ряде китайских городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи. Такие новости поддерживают ожидания по поводу перспектив спроса КНР, которая является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

"Нефть торгуется выше в понедельник. Несмотря на то, что ОПЕК не сократила добычу, некоторые новости о том, что Китай ослабил свои коронавирусные ограничения, возможно, положительно влияют на спрос", — заявил агентству MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos).