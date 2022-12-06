МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ценовой потолок, введенный странами G7, не помешает Индонезии импортировать российскую нефть, заявила национальная аналитическая компания страны Energy Watch. Новак анонсировал запрет российским компаниям продавать нефть с "потолком"

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом участники G7 призывают другие страны последовать их примеру и ввести свой потолок на российскую нефть, транспортируемую морским путем.

Исполнительный директор Energy Watch Мамит Сетиаван заявил, что ценовой потолок не помешает Индонезии закупать российскую нефть, хоть с этим и будут сопряжены определенные трудности. "Я думаю, что особых сложностей в покупке нефти у России у нас не возникнет. Да, угрозы со стороны Евросоюза и США возможны, но вовсе не обязательны", — приводятся слова Сетиавана в пресс-релизе, опубликованном на сайте аналитической компании.

По его мнению, Индонезия будет отталкиваться от цены, которую предложит сама Россия.

Energy Watch – национальная компания Индонезии, занимающаяся аналитикой индустрии энергетики. Рекомендации компании учитываются при планировании таких проектов, как строительства ГЭС и АЭС.