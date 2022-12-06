Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мир в 2022 году
Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире в 2022 году, понизило на 2023 год
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на уровне 99,82 миллиона баррелей в сутки, но понизило на 2023 год до 100,82 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Относительно 2021 года спрос в текущем году увеличится на 2,26 миллиона баррелей в сутки.
Ранее, в ноябре, минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть составит 100,98 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, министерство понизило прогноз на 160 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20221206/839075390.html
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