МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на уровне 99,82 миллиона баррелей в сутки, но понизило на 2023 год до 100,82 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране

Относительно 2021 года спрос в текущем году увеличится на 2,26 миллиона баррелей в сутки.

Ранее, в ноябре, минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть составит 100,98 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, министерство понизило прогноз на 160 тысяч баррелей в сутки.