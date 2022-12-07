МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть упали до уровня начала января, так как ожидания резкого сокращения поставок нефти из России после начала действия эмбарго и более агрессивных действий ОПЕК+ по поддержанию цен не воплотились в реальность, считает собеседник РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

В среду цены на нефть Brent опускались ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. По состоянию на 15.15 мск февральские фьючерсы торгуются за 79,6 доллара за баррель.

"Вероятно, в цены были заложены ожидания резкого сокращения поставок нефти из РФ вследствие эмбарго, а также, возможно, более агрессивных действий ОПЕК+ по поддержанию цен, то есть сокращению добычи. Ни того, ни другого не произошло, ОПЕК+ в воскресенье принял решение не изменять квоту по добыче, а, судя по информации СМИ, российские компании подготовились к введению эмбарго, включая приобретения танкерного флота", — сказал Скрябин.

При этом в понедельник газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. По мнению эксперта, задержка прохода судов могла бы привести к росту цены на нефть на ожиданиях дефицита, но этого пока не произошло.

По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими. Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень, заявлял ранее в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.