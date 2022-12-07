МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть дешевеют на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов. Нефть подешевела после публикации статистики по запасам в США

По состоянию на 22.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,19%, до 71,88 доллара.