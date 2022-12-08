Минэнерго оценило последствия лимита цен на нефть для российской экономики
Минэнерго не видит серьезных рисков для российской экономики из-за лимита цен на нефть
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть не приведет к серьезным последствиям для экономики страны, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Накануне департамент исследований и прогнозирования ЦБ сообщил, что новые ограничения западных стран в отношении российского топлива могут значительно ослабить экономическую активность в России.
"В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики", — прокомментировал публикацию Сорокин и напомнил, что позиция ЦБ может отличаться от мнения департамента.
По словам замминистра, добыча нефти в РФ может колебаться, но отклонения не будут критическими, поскольку основная часть рынков доступна для российского экспорта "на адекватных рыночных принципах".
Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе энергетическую отрасль. Так, с 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Кроме того, государства Евросоюза, "Большой семерки" и Австралия утвердили ограничение цен на поставляемую по морю нефть из РФ уровнем в 60 долларов за баррель.
https://1prime.ru/oil/20221208/839097028.html
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