МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть не приведет к серьезным последствиям для экономики страны, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Замглавы Минэнерго раскрыл, что поддержит мировые цены на нефть

Накануне департамент исследований и прогнозирования ЦБ сообщил, что новые ограничения западных стран в отношении российского топлива могут значительно ослабить экономическую активность в России.

"В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики", — прокомментировал публикацию Сорокин и напомнил, что позиция ЦБ может отличаться от мнения департамента.

По словам замминистра, добыча нефти в РФ может колебаться, но отклонения не будут критическими, поскольку основная часть рынков доступна для российского экспорта "на адекватных рыночных принципах".

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе энергетическую отрасль. Так, с 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Кроме того, государства Евросоюза, "Большой семерки" и Австралия утвердили ограничение цен на поставляемую по морю нефть из РФ уровнем в 60 долларов за баррель.