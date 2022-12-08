2022-12-08T10:33:51+03:00
2022-12-08T10:33:51+03:00
2022-12-08T10:33:51+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221208/839097152.html
Замглавы Минэнерго раскрыл, что поддержит мировые цены на нефть
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПОДДЕРЖИТ ОТСУТСТВИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ В МИРЕ И ЯВНЫЙ ДЕФИЦИТ ПО РЯДУ НЕФТЕПРОДУКТОВ — ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.12.2022
нефть, энергетика, новости
https://1prime.ru/images/83787/34/837873477.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873477.jpg
https://1prime.ru/images/83787/34/837873476.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873476.jpg
https://1prime.ru/images/83787/34/837873464.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83787/34/837873464.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПОДДЕРЖИТ ОТСУТСТВИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ В МИРЕ И ЯВНЫЙ ДЕФИЦИТ ПО РЯДУ НЕФТЕПРОДУКТОВ — ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФ
Новость дополняется