МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПОДДЕРЖИТ ОТСУТСТВИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ В МИРЕ И ЯВНЫЙ ДЕФИЦИТ ПО РЯДУ НЕФТЕПРОДУКТОВ — ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФ

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