МУРМАНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, говорится в сообщении МИД королевства в четверг. В Кремле заявили о завершении подготовки ответа на "потолок" цен на нефть

"Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель в рамках санкций. Это соответствует потолку цен, принятому в ЕС и странах G7. Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, Норвегия поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России. Уже действует запрет на ввоз, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря.