МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают утреннюю динамику роста после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает котировки также удешевление доллара. СМИ: цена на российскую нефть сорта Urals упала ниже 45 долларов

По состоянию на 14.18 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% — до 76,45 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 72,02 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,8%.

Доллар при этом дешевеет к иене на 0,44%, до 136,06 иены за доллар. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.

С начала недели котировки могут показать снижение более чем на 10%. Для Brent это может стать сильнейшим недельным снижением с июля, для WTI — с марта. Рынки опасались рецессии и ослабления спроса на фоне политики мировых ЦБ по повышению ставки для борьбы с инфляцией, а также неопределенности вокруг поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.

Инвесторы оценивали и другие события нефтяного рынка. Так, в четверг сообщалось, что энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска.

Кроме того, в турецких водах возник затор из нефтяных танкеров после начала действия ограничений цен на нефть из РФ. По словам источников, число ожидающих судов не превышает десяти, и большинство из них принадлежат ЕС и следуют в их порты.