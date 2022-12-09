Мировые цены на нефть растут в рамках коррекции и на ослаблении доллара в пятницу
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают утреннюю динамику роста после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает котировки также удешевление доллара.
По состоянию на 14.18 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% — до 76,45 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 72,02 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,8%.
Доллар при этом дешевеет к иене на 0,44%, до 136,06 иены за доллар. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.
С начала недели котировки могут показать снижение более чем на 10%. Для Brent это может стать сильнейшим недельным снижением с июля, для WTI — с марта. Рынки опасались рецессии и ослабления спроса на фоне политики мировых ЦБ по повышению ставки для борьбы с инфляцией, а также неопределенности вокруг поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.
Инвесторы оценивали и другие события нефтяного рынка. Так, в четверг сообщалось, что энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска.
Кроме того, в турецких водах возник затор из нефтяных танкеров после начала действия ограничений цен на нефть из РФ. По словам источников, число ожидающих судов не превышает десяти, и большинство из них принадлежат ЕС и следуют в их порты.
https://1prime.ru/oil/20221209/839116913.html