МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на 1,8%, следует из данных торгов. У России не будет потерь из-за "потолка" цен на нефть, заявил Путин

По состоянию на 17.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74% — до 76,75 доллара за баррель, максимальный рост составлял примерно 1,8% — до 77,5 доллара. Январские фьючерсы на WTI по состоянию на 17.08 мск дорожали на 0,52%, до 71,81 доллара, максимально достигали 72,9 доллара.

На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Путин заявил, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, потерь у страны после его введения не будет. Он также отметил, что применение потолка сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, что в будущм приведет к катастрофическому всплеску цены.

Также Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу России на введение потолка цен на нефть будут изложены в указе в ближайшие дни, отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.