МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. ОПЕК ожидает роста добычи нефти в США в 2022 году

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 3-9 декабря снизились на 3,1 млн баррелей. Десять аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а один — их увеличение. Оценки варьируются от —4,5 млн баррелей до +1,8 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, выросли на 2,6 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от +900 000 баррелей до +5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 2 млн баррелей. Оценки варьируются от —3,6 млн баррелей до +5,1 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,1 процентного пункта, до 95,4%. Прогнозы варьируются от снижения на 0,5 процентного пункта до повышения на 0,5 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.