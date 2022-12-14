Мировые цены на нефть растут на один процент после публикации доклада МЭА в среду
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают декабрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА).
По состоянию на 13.40 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,9% — до 81,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 76,17 доллара. Утром нефть дешевела на 0,2%.
В своем опубликованном ранее в среду ежемесячном докладе МЭА немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно.
В то же время агентство повысило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,7 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей, в 2023 году — на 0,77 миллиона баррелей, до 100,8 миллиона баррелей в сутки.
Инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 9 декабря коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,6 миллиона баррелей. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку, согласно которой запасы неожиданно выросли — на 7,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20221214/839167062.html