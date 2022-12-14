МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают декабрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА чуть улучшило прогноз по спросу на нефть в мире

По состоянию на 13.40 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,9% — до 81,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 76,17 доллара. Утром нефть дешевела на 0,2%.

В своем опубликованном ранее в среду ежемесячном докладе МЭА немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно.

В то же время агентство повысило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,7 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей, в 2023 году — на 0,77 миллиона баррелей, до 100,8 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 9 декабря коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,6 миллиона баррелей. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку, согласно которой запасы неожиданно выросли — на 7,8 миллиона баррелей.