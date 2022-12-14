МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 декабря, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 12,1 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. В Минэнерго США повысили прогноз по добыче нефти в 2022 году

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,125 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 12,27 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 12,33 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,25 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,87 миллиона, на следующий год – на 30 тысяч баррелей, до 12,34 миллиона баррелей в день.

В то же время, запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей, до 382,3 миллиона, говорится в обзоре.

Таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 6 января 1984 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 380,7 миллиона баррелей.

Наконец, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 декабря, неожиданно выросли — на 10,2 миллиона баррелей, или на 2,5%, — до 424,1 миллиона баррелей, следует из обзора минэнерго.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 3,6 миллиона баррелей.