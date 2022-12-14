МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на статистику по запасам "черного золота" в США, а также на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Нефть дешевеет после роста в течение двух дней

По состоянию на 19.20 ск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,47% — до 82,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,72%, до 77,44 доллара.

Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 декабря, неожиданно выросли — на 10,2 миллиона баррелей, или на 2,5%, до 424,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов — на 3,6 миллиона баррелей.

В свою очередь запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей — до 382,3 миллиона, минимума с начала января 1984 года.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на ежемесячный доклад МЭА. В нем агентство немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире также были повышены: в 2022 году МЭА ожидает увеличения на 4,7 миллиона баррелей в сутки — до 100 миллионов баррелей, в 2023 году — на 0,77 миллиона баррелей, до 100,8 миллиона баррелей в сутки.