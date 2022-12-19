МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, так как инвесторы ожидают позитивных изменений в экономической политике Китая, что может положительно сказаться на спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 19.27 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21% — до 80 долларов за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,42%, до 75,52 доллара.

Инвесторы оценивают новости о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно "стать приоритетом".

Рынки реагируют на новости из Китая позитивно. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на этот вид сырья.

"В официальных сообщениях правительства по-прежнему подчеркивается необходимость расширения потребления как основного экономического приоритета на 2023 год. Это способствует улучшению перспектив спроса на нефть, хоть опасения по поводу замедления роста мирового спроса и продолжают усиливаться", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Saxo Bank.