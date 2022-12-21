МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 0,2 миллиона баррелей — до 423,9 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 21 декабря, в 18.30 мск.

В 10.00 мск исследовательская компания GfK опубликует данные по доверию потребителей к экономике Германии. Аналитики, опрошенные DailyFX, считают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на январь вырос до минус 38 пунктов с минус 40,2 пункта месяцем ранее.

В 18.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в декабре. По мнению экспертов, показатель вырос до 101 пункта с ноябрьских 100,2 пункта.

В то же время Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре снизился до 4,2 миллиона с показателя октября в 4,43 миллиона сделок.