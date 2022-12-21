МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,1 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ждут снижения запасов нефти в США за неделю

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,125 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 12,27 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 12,33 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,25 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,87 миллиона, на следующий год – на 30 тысяч баррелей, до 12,34 миллиона баррелей в день.