МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 3% после выхода данных о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в стратрезерве США снизились за неделю

По состоянию на 19.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,56% — до 82,04 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 78,33 доллара.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 418,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей. В то же время запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

В октябре минэнерго США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям сырья из резервов зимой для стабилизации цен на топливо. Эти действия последовали за решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление США.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявлял, что считает правильным принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое подверглось резкой критике и обвинениям в политической мотивации.