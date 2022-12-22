МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером теряют свой дневной рост и переходят к снижению, свидетельствуют данные торгов. Рынки обрабатывают положительную экономическую статистику из США. Цены на нефть ускорили рост

По состоянию на 20.09 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,55%, до 81,75 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 78,06 доллара. Днем нефть дорожала почти на 2%.

Ранее в четверг была опубликована статистика по росту ВВП США в третьем квартале. Согласно окончательной оценке министерства торговли страны, показатель вырос на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики лишь на 2,9%, как показала вторая оценка. Первая оценка минторга предполагала рост ВВП США на 2,6%.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистику по безработице в США. Ранее в четверг минтруда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло до 216 тысяч. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста числа заявок до 222 тысяч.

Доллар США положительно реагирует на экономическую статистику из этой страны. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,29%, до 104,46 пункта. Укрепление американской валюты сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.

"Нефть ослабила рост после того, как доллар укрепился на фоне выхода лучших, чем ожидалось, данных по заявкам на пособие по безработице и пересмотренной в сторону повышения окончательной оценки ВВП за третий квартал", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).