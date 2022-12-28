МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к снижению после утреннего небольшого роста, рынки при этом продолжают оценивать реакцию России на ввод потолка цен для её сырья, следует из данных торгов. Указ Путина по экспорту нефти остудит "горячие головы", считает эксперт

По состоянию на 12.27 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,58%, до 84,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 78,86 доллара.

Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

Эти новости не привели к резким движениям на рынке, и цены на нефть сегодня слабо колеблются. Аналитик Mizuho Bank Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что российская реакция на потолок цен была в значительной степени ожидаема рынком.