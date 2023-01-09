МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Мировые цены на нефть ускорили рост

По состоянию на 18.55 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,53%, до 80,56 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,87%, до 75,89 доллара.

Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире, с 8 января отменил обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих в КНР, таким образом усилив ожидания роста спроса на этот вид сырья.

"Открытие Китая остается главным катализатором бычьих настроений", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya). "Мы в целом на "бычьей" стороне нефти, но рост цен не будет идти по прямой линии, как это было в 2004-08 годах", — заключил эксперт.