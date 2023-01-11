МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, снизились на 2,37 миллиона баррелей — до 418,2 миллиона, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в России в 2023 году

Также эксперты прогнозируют рост запасов бензина в США на 1,47 миллиона баррелей, до 224,17 миллиона, и снижение запасов дистиллятов на 0,12 миллиона баррелей, до 118,68 миллиона.

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 11 января, в 18.30 мск.