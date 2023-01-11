МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Индия особенно чувствительна к ценам сырьевых товаров, поэтому ей будет сложно отказаться от покупки российской нефти, несмотря на новости о готовности к ограничениям на эти покупки дороже 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. В Кремле прокомментировали возможность введения двух потолков цен на нефть

"Индия является очень чувствительным к ценам потребителем сырьевых товаров. Если цена Urals вернется к отметке выше 60 долларов, это будет все еще на 20-40 долларов дешевле, чем Brent, и Индии будет очень трудно отказаться от покупки российской нефти", — считает Смит.

Накануне иностранные СМИ написали со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности Индии, что в стране могут ограничить закупки нефти в России, если ее цена превысит 60 долларов за баррель или Евросоюз решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российское "черное золото". По данным источников, текущая цена российской нефти, которая идет в Индию, составляет 53-56 долларов за баррель.

А по данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Сама же Индия — третий по величине импортер нефти в мире, она ввозит сырой нефти почти на 80% своей потребности. Назван ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета России

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.