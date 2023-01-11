МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов. Негатив от статистики API о сильном росте запасов сырья в США скомпенсирован ожиданиями более высокого спроса.

По состоянию на 14.15 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66% — до 80,63 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 75,47 доллара. Утром нефть дешевела на 1%.

Рынки ожидают публикацию еженедельной статистики по запасам в США позднее в среду. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 января снизились на 2,2 миллиона. В то же время в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает рост показателя сразу на 14,9 миллиона баррелей.

"Влияние "медвежьих" данных API, скорее всего, будет временным. Рынок в конечном итоге переключится обратно на экономические ожидания и действия Федрезерва", — прокомментировала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

В целом рынки больше склонны к риску на фоне оптимизма от ослабления карантина в Китае. Пекин с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

Сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС) США также могут отразиться на стоимости нефти, так как решения и комментарии регулятора могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые товары.