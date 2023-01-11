МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут более чем на 2% на перспективах возможного увеличения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.17 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,27% — до 81,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 76,81 доллара.

Ранее в январе Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти, отменил карантин и обязательные анализы для приезжающих из-за границы в целях смягчения антиковидных мер, что, в свою очередь, усилило ожидания экономического роста в стране. Таким образом, ожидания по росту экономики подкрепили ожидания по росту нефтяного спроса.

При этом статистика по запасам этого вида сырья в США не оказала серьезного влияния на рынки. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает рост запасов сразу на 14,9 миллиона баррелей. А в среду вечером минэнерго США сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) также увеличились на 19 миллионов, до 439,6 миллиона баррелей.

"Предполагаемый спрос, который ожидается со стороны Китая, перекрывает рост запасов нефти по данным API", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).