МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1,5% на ожиданиях по увеличению спроса на этот вид сырья со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 20.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,74% — до 84,11 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,49%, до 78,56 доллара.

Инвесторы продолжают ожидать роста нефтяного спроса в Китае — одном из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти. Ранее 8 января в стране были полностью отменены карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Так, ослабление ограничений может оказать позитивное влияние на экономику страны, что, в свою очередь, увеличит спрос на "черное золото".

"Энерготрейдеры должны привыкнуть к тому, что цены на нефть будут расти", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya). "Спрос на нефть восстанавливается, и есть большие ожидания, что спрос в Китае скоро резко возрастет", — заключил эксперт.

Кроме того, росту нефтяных котировок способствует статистика из США. Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране за декабрь снизились на 0,1%. Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидалось, что цены в США не изменятся. Данные по инфляции являются для инвесторов одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, в феврале более 91% аналитиков ждут замедления темпов повышения до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

Так, традиционно мягкая монетарная политика приводит к снижению курса доллара, что позитивно влияет на нефтяные котировки, так как "черное золото" становится более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,67%, до 102,5 пункта.