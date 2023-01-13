МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай в 2022 году сократился второй год подряд, несмотря на увеличение закупок в 4-м квартале. Жесткие антиковидные меры привели к замедлению экономики и сокращению спроса на топливо. По китайскому следу: где Европа добудет газ следующей зимой

За 2022 год в Китай было ввезено 508,28 млн тонн нефти, что эквивалентно 10,17 млн баррелей в день, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Это на 0,9% ниже, чем в 2021 году.

В 2021 году объемы импорта нефти упали впервые за два десятилетия после того, как в 2020 году они достигли рекордного максимума 10,8 млн баррелей в день.

Большую часть года импорт нефти был слабым из-за сокращения маржи переработки нефти и вялого спроса на топливо. Однако с октября объемы закупок начали увеличиваться, поскольку власти пытались поддержать нефтяную отрасль, стимулируя экспорт топлива.

Потребление нефти со стороны НПЗ в декабре выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,07 млн тонн, или 11,3 млн баррелей в день. Это третий по величине показатель в 2022 году. В прошлом месяце государственные НПЗ активно закупали нефть из Саудовской Аравии по сниженным ценам, а независимые НПЗ спешили использовать экспортные квоты до конца года.

Государственные НПЗ в декабре увеличили закупки нефти из Саудовской Аравии по сравнению с ноябрем из-за снижения цен, в то время как независимые переработчики стремились приобрести иранскую нефть, продаваемую с крупным дисконтом, говорят трейдеры и аналитики.

Власти Китая сконцентрировались на восстановлении темпов роста экономики в этом году после снятия жестких антиковидных мер, и поэтому некоторые аналитики ожидают, что импорт нефти в КНР в 2023 году резко вырастет.

Более активная выдача квот на экспорт топлива "говорит о том, что Пекин ожидает увеличения загруженности независимых НПЗ в ответ на укрепление спроса после открытия экономики Китая", — отметил Сунь Цзянь Ань из Energy Aspects.

Между тем экспорт топлива из Китая, включая бензин, дизельное и авиационное топливо, а также флотский мазут, в декабре достиг 7,7 млн тонн, максимума с апреля 2020 года. В ноябре экспорт составил 6,14 млн тонн.

Тем не менее по итогам года объем экспорта топлива упал на 11% по сравнению с 2021 годом, составив 53,69 млн тонн. Столь резкое снижение произошло из-за сильного сокращения поставок ранее в 2022 году, когда власти стремились ограничить чрезмерную переработку нефти.

Импорт природного газа в Китай в декабре по трубопроводам и в виде СПГ в декабре составил 10,28 млн тонн, что на 12% ниже по сравнению с показателем годичной давности. По итогам 2022 года импорт сократился на 9,9%, до 109,25 млн тонн.

Сокращение импорта связано с резким снижением закупок СПГ, поскольку рост мировых цен и замедление экономики оказали давление на спрос.