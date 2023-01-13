ПЕКИН, 13 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя законопроект США о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва, призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой". Импорт нефти в Китай снижается второй год подряд

"Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков, правильно рассматривать Китай и китайско-американские отношения и сделать больше шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и США", — сказал Вэньбинь на брифинге в пятницу.

Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 член палаты, против — 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.