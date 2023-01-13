МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к некоторому росту, свидетельствуют данные торгов. С начала недели котировки могут показать рост примерно на 7%. Азербайджан добыл 32,6 миллиона тонн нефти в 2022 году

По состоянию на 13.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51%, до 84,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 78,86 доллара. Утром нефть дешевела в среднем на 0,4%.

С начала недели цена Brent может показать рост на 7,3%, WTI — на 6,8%. Ослабление карантина в Китае помогло поддержать ожидания спроса на нефть.

Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в стране, поэтому ожидания по экономике страны подкрепили перспективы спроса.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на три — до 618 агрегатов.