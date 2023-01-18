МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост на фоне публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.21 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,94%, до 87,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,35%, до 82,32 доллара. Утром — до публикации доклада — нефть дорожала в пределах 1%.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз глобального спроса в 2023 году и теперь ожидает его на уровне 101,7 миллиона баррелей в сутки. В частности, МЭА отметило, что половина прироста спроса будет обеспечено снятием коронавирусных ограничений в Китае.

Также рынки пребывают в ожидании еженедельной статистики по запасам в США, публикация которой ожидается в четверг. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 января снизились на 1,75 миллиона, до 437,85 миллиона баррелей.