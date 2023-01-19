МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, сократились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Российские ученые нашли новый способ добычи очень вязкой нефти

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 7-13 января снизились на 1,1 млн баррелей. Семь аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а трое — их увеличение. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +4,5 млн баррелей.

По словам аналитиков, запасы могли снизиться, так как на отчетной неделе не отмечалось вывода нефти из стратегических резервов США. На протяжении 2022 года власти США продавали нефть из резервов, чтобы сдержать цены на бензин, однако сейчас продажи, по крайней мере временно, прекратились, поскольку объем стратегических резервов упал до почти 40-летнего минимума.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в четверг, в 16.00 по Гринвичу. Данные выйдут на день позже обычного из-за отмечания в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 1,7 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +4,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 400 000 баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 3 процентных пункта, до 87,1%. Прогнозы варьируются от снижения на 1,1 процентного пункта до повышения на 5,2 процентных пунктов. Один аналитик не предоставил прогноза по данному показателю.

Вышедшие в среду данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 7,6 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей, согласно источнику.