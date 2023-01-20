МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу вечером более чем на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы роста спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 21.11 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,33%, до 87,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 81,44 доллара.

С начала недели баррель Brent подорожал на 1,85%, а WTI – на 1,62%. Цены на нефть могут продемонстрировать вторую неделю роста.

Трейдеры продолжают пребывать в ожидании увеличения спроса в Китае. Ранее в январе власти страны ослабили строгие коронавирусные ограничения, что может способствовать восстановлению экономики и впоследствии росту спроса на сырье.

"Всеобъемлющие опасения по поводу глобального экономического замедления остаются, хотя… инвесторы все еще связывают свои надежды со значительным подъемом (спроса — ред.) от возобновления роста в Китае", — цитирует агентство Блумберг главу отдела рынков Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 декабря их число сократилось на 10 — до 613 агрегатов.