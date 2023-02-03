МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются — уже третий день подряд, а стоимость марки Brent впервые с 11 января падала ниже психологически важной отметки в 80 долларов за баррель, рынки продолжают оценивать статистику по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 21.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,32%, до 80,27 доллара за баррель, минутами ранее цена была ниже 80 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI падает на 2,56%, до 73,94 доллара.

За понедельник-четверг стоимость марки Brent снизилась на 4,93%, марки WTI — на 5,47%. "Черное золото" может упасть в цене по итогам второй недели подряд. В частности негативное влияние на котировки оказывает сильная статистика по запасам этого вида сырья в США. В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 19 миллионов, что стало максимальным увеличением с 2021 года, когда за неделю по 26 февраля запасы подскочили сразу на 21,6 миллиона баррелей.

"Накопление запасов с начала года составляет 32 миллиона баррелей. Запасы бензина росли четыре недели подряд в общей сложности на 12 миллионов баррелей. Запасы дистиллятов зарегистрировали первый недельный рост в этом году. Обычно в это время года запасы снижаются. Другими словами, американский рынок нефти в январе был достаточно обеспечен", — считает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 февраля их число сократилось на 10 — до 599 агрегатов.