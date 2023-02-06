МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут после значительного снижения прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,96%, до 80,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 73,83 доллара.

За прошлую неделю стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 7,98%, марки WTI — на 8,75%. При этом в пятницу стоимость марки Brent впервые с 11 января падала ниже психологически важной отметки в 80 долларов за баррель, а стоимость марки WTI ранее в ходе торгов понедельника опускалась до 72,25, что является рекордно низкой ценой с 12 декабря.

В основном удешевлению "черного золота" способствовала сильная статистика по запасам этого вида сырья в США. В прошлую среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 19 миллионов, что стало максимальным увеличением с 2021 года, когда за неделю по 26 февраля запасы подскочили сразу на 21,6 миллиона баррелей.