МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером на сохраняющемся беспокойстве инвесторов вокруг планов продажи "черного золота" из стратегического резерва США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. МЭР может весной улучшить некоторые показатели прогноза по экономике

По состоянию на 20.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,6%, до 85,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,62%, до 78,84 доллара.

Нефтяные инвесторы продолжают отыгрывать сообщения СМИ о планах властей США в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

"Рынок был напуган заголовками о продолжении продажи нефти из стратегического резерва (США – ред.)", — сказала агентству Блумберг руководитель отдела энергетических исследований в Alerian VettaFi Стейси Моррис (Stacey Morris).

Стратегический резерв нефти в США остается на уровне 371,6 миллиона баррелей четвертую неделю подряд. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. Сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.