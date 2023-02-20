МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером умеренно растут, на рынке сохраняются ожидания роста спроса на "черное золото" после снятия коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,63% — до 83,5 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 76,95 доллара. При этом днем стоимость обеих марок нефти увеличивалась примерно на 0,7%.

За прошлую неделю стоимость "черного золота" снизилась более чем на 4%. Падению способствовали данные о росте коммерческих запасов нефти в США на 16,3 миллиона баррелей. Кроме того, негативное влияние на котировки оказали опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Так, по данным CME Group, 79% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на мартовском заседании на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Рынки опасаются возникновения рецессии на фоне ужесточения монетарной политики, что, в свою очередь, негативно отражается на перспективах нефтяного спроса. При этом сохраняются ожидания увеличения спроса со стороны Китая на фоне восстановления экономики страны.

"Мы по-прежнему ожидаем, что рынок в конечном итоге обратит внимание на ожидаемое укрепление рыночного баланса во втором полугодии и снятие коронавирусных ограничений в Китае", — считает руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen), мнение которого приводит агентство Блумберг.