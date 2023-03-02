МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут на ожидании спроса со стороны Китая, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 15.04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,55%, до 84,77 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 78,14 доллара.

Главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт в среду заявил, что рост спроса в Китае может способствовать росту цен на нефть, особенно во второй половине года, его слова передает агентство Блумберг.

Увеличение спроса на сырье в Китае связано с упразднением коронавирусных ограничений в стране.

С тем, что во второй половине года цены на нефть будут более высокими, согласен и аналитик PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).

Впрочем, затяжного роста цен из-за сохраняющегося инфляционного давления не предвидится, приводит также его мнение агентство.