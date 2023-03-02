МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, рынки оценивают перспективы увеличения спроса со стороны Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.17 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,39%, до 84,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 78,19 доллара.

Днем ранее была опубликована сильная промышленная статистика из Китая, которая усилила ожидания по росту нефтяного спроса. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта.

В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 февраля их число сократилось на семь — до 600 агрегатов.